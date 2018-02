Cagliari, buio col Napoli senza Cigarini

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - La brutta regola del cinque.

Cinque, come i gol incassati in casa dal Napoli esattamente come era successo nella scorsa stagione. Cinque, come i punti di distanza dalla terzultima posizione in classifica con la Spal che ha quasi dimezzato lo svantaggio: nel turno precedente il divario era di otto lunghezze. Il Cagliari non perdeva così male dal 6 a 2 in casa del Sassuolo, penultima giornata del campionato 2016-2017. E per la squadra di Lopez è arrivata la seconda sconfitta consecutiva.

Con la gestione del tecnico uruguaiano il doppio ko di fila era capitato due volte. Ma nella terza partita i rossoblù, dopo le due gare senza punti, si sono subito rialzati con una vittoria. Il pensiero del mister va quindi alla partita del prossimo turno con il Genoa. E il tecnico lo ha detto nel dopo gara: "Pensiamo a ricompattarci". Ma che cosa ha determinato la batosta? Uno dei problemi è a centrocampo: senza Cigarini è sempre più difficile tenere palla in mezzo e provare a palleggiare.

Ieri Lopez ha provato a metterci una pezza con due centrali, Barella e Padoin. Ma non è andata bene. Nell'unica parte di gara in cui c'è stata partita, il Cagliari è riuscito a mettere in difficoltà la capolista soprattutto cercando Faragò a destra e sfruttando, sempre da quella parte, le giocate di Han, schierato a sorpresa per la prima volta titolare da quando è in serie A.

Il nordcoreano con la partita di ieri dovrebbe aver scalato le gerarchie degli attaccanti in rosa: sarà sempre più difficile - come hanno dimostrato i fischi del pubblico al momento della sua sostituzione - toglierlo dal campo. Per il resto la palla è sempre stata tra i piedi dei campani.

Lopez ha approvato a a infastidire Jorginho con Joao Pedro.

Ma il Napoli aveva mille soluzioni. Quando la squadra non trovava il regista affidava l'avvio della manovra ad Hamsik. E persino Castan, finora impeccabile, è andato in difficoltà - come tutti del resto - in mezzo alle sponde che portavano in continuazione il Napoli al tiro. Squadra di un altro pianeta. Ma ora il Cagliari ha subito la possibilità di rituffarsi nel suo campionato.(ANSA).