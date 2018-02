Appalti: aumentano bandi in Sardegna

Trecentotrentasei bandi per servizi di ingegneria e architettura: +3,07% rispetto al 2015 e un +9,08% rispetto al 2016. Oltre 45 milioni di euro messi a gara per un aumento complessivo del 79% rispetto al 2016. Determinanti la crescita degli investimenti nel settore idrico fatti da Abbanoa - 42 bandi pubblicati pari al 13,1% del totale - e dalla Regione per il rinnovo delle infrastrutture. Sono le cifre presentate dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna sulla base del report redatto dal Centro Studi Oic.

"Lo studio evidenzia una crescita rilevante rispetto allo scorso anno sia in termine di bandi che di importi. Il trend in Sardegna in questo caso è allineato a quello nazionale - ha spiegato Gianfranco Fancello, presidente del Centro studi Oic - È ancora presto per dire se questa crescita è strutturale oppure se si tratta di un aumento episodico dovuto a programmi particolari di investimento".

Oltre la metà dei bandi restano però sotto i 40mila euro. "La situazione registrata dimostra che, a parte un numero ristretto di grandi gare, il settore degli appalti per i servizi di ingegneria è in gran parte basato su affidamenti sotto soglia - conferma Sandro Catta, presidente di Oic, facendo riferimento al al disegno di legge sugli appalti in Sardegna - è necessaria dunque molta cautela nella loro gestione.

E l'idea di affidarli prioritariamente a professionisti sotto i 35 anni va contemperata con l'opportunità di affiancamento a colleghi maggiormente esperti. Sicuramente, quelli del report sono numeri positivi, ma c'è ancora tanta strada da fare se pensiamo che il fatturato medio di ingegneri e architetti sardi è oggi attorno ai 15-20 mila euro annui, livello più basso dall'inizio della crisi nel 2015". Lo studio ha messo inoltre in evidenza l'impatto del lavoro della commissione Bandi Oic che ha portato alla rettifica del 43% delle gare segnalate.

Rispetto al numero totale dei bandi analizzati, ne sono stati individuati, a campione, 57 che sono stati oggetto di segnalazione. A seguito delle osservazioni mosse da questo gruppo di studio e di monitoraggio, istituito in collaborazione con la Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri, si è raggiunto il risultato di far modificare o di chiarire i punti oscuri di quasi metà delle gare segnalate.