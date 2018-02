Mattarella a Cagliari, sit-in contro Rwm

No alla fabbrica di bombe a Domusnovas, nel Sulcis Iglesiente. E lo hanno voluto dire anche al capo dello Stato Sergio Mattarella, durante la sua visita a Cagliari, con un cartello. "Il presidente della Repubblica - questo il contenuto del pannello esposto dai militanti di alcune associazioni sarde - è il garante della Costituzione: basta bombe. Riconvertiamo la fabbrica Rwm di Domusnovas".

Il cartello è stato mostrato in via Roma al passaggio di Mattarella diretto in Consiglio regionale. "Volevamo ricordare al presidente che la Costituzione dice che lo Stato italiano ripudia la guerra", ha detto all'ANSA Angelo Cremone, esponente di Sardegna Pulita.