Maltempo: sottozero anche in Sardegna

L'ondata di gelo siberiano sta mostrando i suoi effetti anche in Sardegna, dove tuttavia il crollo delle temperature è più contenuto rispetto al nord Italia grazie alla presenza dell'alta pressione atlantica. Lo confermano i dati dell'Arpas e di 3Bmeteo: 0 gradi a Nuoro e Tempio Pausania, 1 a Sassari, 2 a Olbia, 3 a Oristano, 4 a Cagliari. Sottozero, invece, nelle zone interne dell'Isola, con un picco di -4.

Tra stanotte e domani arriverà anche la neve a quote collinari, in particolare in Gallura, dove già oggi è stata decisa la chiusura di alcune scuole a causa dell'allerta della Protezione civile regionale. Traffico regolare sulle principali strade dell'isola con mezzi dell'Anas all'opera sulla statale 131 nelle province di Nuoro e Sassari, soprattutto nel tratta dell'altopiano di Campeda. Su questi tratti c'è l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.

PROROGATA ALLERTA PER NEVE E GELO - Prorogato sino a mercoledì 28 febbraio l'allerta della Protezione civile regionale per neve e gelo in Sardegna. Nel corso della notte le temperature subiranno una diminuzione, portando estese gelate che, sulla parte centro-occidentale, potranno essere accompagnate da nebbie e foschie.

Martedì 27 nell'area nord-occidentale e centro-orientale dell'Isola si avranno nevicate sparse anche in pianura. Neve pure nel settore di nord-ovest, al di sopra dei 200 metri di altitudine, sulla provincia di Oristano, Sud-Sardegna e area vasta di Cagliari, sopra i 400 metri.

Fenomeni in attenuazione già dal pomeriggio a partire dal nord Sardegna. Nella giornata di mercoledì 28 persisterà il rischio gelate su tutta la regione, anche a quote basse. Ulteriori nevicate al di sopra dei 400 metri saranno possibili sul settore orientale.