Maltempo: scuole chiuse domani a Nuoro

(ANSA) - NUORO, 26 FEB - Scuole chiuse domani a Nuoro per il maltempo. In seguito alla nuova allerta meteo della Protezione civile, il sindaco Andrea Soddu questa sera ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura di tutti gli istituti scolastici della città.

Per la giornata di domani, infatti, sono previste estese gelate, foschie e possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota, nella Sardegna nord e centro orientale. (ANSA).