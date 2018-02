Maltempo: a Sassari mezzi spargi sale

(ANSA) - SASSARI, 26 FEB - Il Comune di Sassari adotta le proprie contromisure contro l'ondata di gelo in arrivo nelle prossime ore. Un mezzo equipaggiato, scortato da auto della Protezione civile comunale, sarà impegnato dalle 19 di questa sera all'1 del mattino per spargere sale in tutte le vie di accesso alla città, specie quelle nella parte più alta di Sassari.

Lo ha deciso il Coc, il Centro operativo comunale, per fronteggiare le gelate previste per questa notte. Al momento le previsioni meteorologiche non sono tali da suggerire la chiusura di scuole e uffici.

Il Coc sarà per tutto il giorno in continuo aggiornamento e si riunirà di nuovo alle 19. Le informazioni saranno date in tempo reale attraverso i canali istituzionali dell'ente sulla rete e sui social, dal sito www.comune.sassari.it alla pagina Facebook ComunediSassari, sino a Twitter ComunediSassari.

