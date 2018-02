Lavori rete idrica,chiusura scuole Nuoro

(ANSA) - NUORO, 26 FEB - Domani a Nuoro sono in programma lavori nella rete idrica e per questo motivo chiuderanno numerose scuole.

Con una ordinanza, il sindaco Andrea Soddu ha comunicato l'interruzione del servizio idrico per lavori urgenti da parte di Abbanoa in alcuni quartieri di Nuoro, dove le scuole rimarranno chiuse: si tratta di Città Giardino, Città Nuova, il Borghetto, Funtana Buddia, Predas Arbas, Eftas, Prato Sardo, Monte Gurtei. "L'interruzione del servizio idrico rende inagibili le scuole nelle zone cittadine dei quartieri indicati", è scritto nell'ordinanza del sindaco che ordina "la sospensione delle attività scolastiche in tutte le scuole che ricadono in quei quartieri". (ANSA).