Latte Arborea acquisisce Trentinalatte

La cooperativa 3A di Arborea ha acquisito il cento per cento delle quote di Trentinalatte Spa, società detentrice dei marchi Trentina e Collina Felice specializzata nella produzione di yogurt per il mercato italiano. Con l'acquisizione della società di Roverè di Luna (Trento), che impiega attualmente 119 dipendenti, la 3A punta a consolidare e rafforzare la propria presenza nel mercato dello yogurt e della grande distribuzione organizzata.

Trentinalatte, infatti, è tra i primi tre produttori di yogurt in Italia nel segmento private label, distribuito su tutto il territorio nazionale dalle principali aziende della grande distribuzione. Gli yogurt col marchio Trentina e quello rivolto al segmento medium Collina Felice sono invece commercializzati prevalentemente al centro nord. "Questa nuova acquisizione - commenta il presidente di Latte Arborea Gianfilippo Contu - è motivo di orgoglio non solo per la nostra azienda ma anche per l'intera Sardegna, specialmente in un momento in cui assistiamo a realtà isolane che vengono assorbite da investitori di oltretirreno".

Come già era avvenuto per la Caplac di Capannori (Lucca), che produce latte e derivati a marchio San Ginese, i piani della 3A prevedono l'applicazione alla Trentinolatte del modello cooperativo di Latte Arborea. La 3A lavora ogni giorno nel suo stabilimento di Arborea circa 530 mila litri di latte, pari al 90 per cento dell'intera produzione di latte bovino in Sardegna, e nel 2017 ha fatturato 166 milioni di euro.