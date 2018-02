70 anni Statuto sardo: logo ad hoc

(ANSA) - CAGLIARI, 26 FEB - Un logo ad hoc per il settantesimo anniversario dello Statuto sardo che riprende i due elementi che compongono la bandiera della Regione Sardegna: una parte della croce forma il numero sette, mentre il profilo del moro è il numero zero per comporre insieme il numero degli anni. Il testo che completa il logo è in lingua sarda per comunicare e affermare l'identità unica dell'isola. E' il simbolo della campagna di comunicazione realizzata dalla Presidenza del Consiglio per festeggiare l'Autonomia sarda. Campagna che accompagnerà tutti gli eventi che da oggi - giorno della seduta solenne con il Capo dello Stato Sergio Mattarella - saranno realizzati per il settantesimo. "La conquista della nostra Autonomia settant'anni fa - sottolinea il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau - ha dato voce ai sardi nei rapporti con lo Stato, dandoci la possibilità di governarci in molti ambiti. Abbiamo affrontato solo una piccola parte di questo cammino, eppure sono tante le grandi conquiste raggiunte e ancora tanti gli obiettivi da raggiungere. "Di fronte ai millenni della nostra storia, l'autonomia sarda è appena nata", recita lo slogan della campagna nella quale mi auguro tutti i sardi possano riconoscersi con orgoglio e appartenenza, consapevoli delle nuove sfide che ancora ci aspettano". (ANSA).