70 anni Statuto, mostra e installazione

(ANSA) - CAGLIARI, 26 FEB - I momenti più significativi legati all'entrata in vigore dello Statuto speciale per la Sardegna, avvenuta con legge costituzionale il 26 febbraio 1948, e le personalità che hanno animato questi primi 70 anni di governo autonomistico, sono rappresentati in due rassegne, curate da Davide Mariani e firmate nell'allestimento da Stefano Ercolani, inaugurate oggi in Consiglio regionale dopo la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Percorsi espositivi narrati e concepiti secondo modalità differenti: una spirale dall'atrio del Palazzo, dov'è allestita la mostra "Cronache dell'Autonomia. Sardegna 1943-1953", si sviluppa verticalmente lungo i sei piani della sede del Consiglio, dando vita all'installazione permanente "70 anni di Autonomia.

Sardegna 1948-2018, realizzata con oltre 100 fotografie, perlopiù inedite, tratte dall'archivio dell'Assemblea sarda.

"Settant'anni fa è iniziata la storia dell'Autonomia speciale della Sardegna - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, che ha tagliato il nastro con il governatore Francesco Pigliaru - impegnati nel presente, spesso colpevolmente, dimentichiamo i momenti della crescita passata, alla base dei passi futuri. Oggi apriamo le porte del palazzo alla celebrazione dei passaggi fondanti dei primi settant'anni della nostra giovane storia autonomistica. Invitiamo i sardi a visitare la mostra e riflettere, per rinsaldare la consapevolezza sulla specificità del nostro passato così da affrontare al meglio le sempre nuove sfide della nostra contemporaneità". "Le diverse sezioni tematiche dell'installazione - ha spiegato il curatore Mariani - seguono la naturale fisionomia dei materiali contenuti nell'archivio fotografico del Consiglio. La mostra temporanea ripercorre invece i momenti più importanti legati all'approvazione dello Statuto e allo stesso tempo restituisce uno spaccato del clima socioculturale dell'Isola". (ANSA).