70 anni Statuto: in Aula antichi tappeti

(ANSA) - CAGLIARI, 26 FEB - Un antico tappeto di Sarule del patrimonio della Regione è stato sistemato davanti alla postazione dove siederà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che presenzierà alla seduta solenne del Consiglio regionale per i settant'anni dello Statuto.

Prima di fare il suo ingresso in Aula, il Capo dello Stato saluterà gli ex presidenti di Giunta e Consiglio in un'altra aula allestita, per l'occasione, con un tappeto di Samugheo.

Due tappeti di Ulassai, opera di Maria Lai, sono stati sistemati invece nella stanza dove sosterà la scorta di Mattarella.