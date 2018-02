Calderoli, continuità garantita da Stato

"Purtroppo in questo territorio è difficile trovare qualcosa che funzioni a cominciare dai trasporti. La Sardegna deve essere messa nelle stesse condizioni delle altre regioni. L'Isola deve avere una continuità territoriale garantita anche attraverso fondi dello Stato". Lo ha detto il vice presidente del Senato Roberto Calderoli, a Olbia nella sua prima tappa del tour elettorale in Sardegna.

L'esponente della Lega Nord, dopo l'accordo con il Psd'Az, sostiene nell'Isola le candidature di Antonio Moro che si presenta per il Senato nel collegio uninominale del Nord Sardegna e di Dario Giagoni, per la Camera. Il programma della Lega in accordo con il Psd'Az prevede l'introduzione in Sardegna della Flat Tax associata alla sperimentazione per cinque anni del regime fiscale che l'Unione europea ha concesso alle Canarie come zona ultra periferica che può godere di una fiscalità molto vantaggiosa per le imprese.

"La nostra è una alleanza forte e abbondante con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il premier verrà scelto dalla forza che otterrà più voti, ma questa volta ho la sensazione che la Lega di Salvini avrà più voti soprattutto dal Sud. È nato un nuovo amore fra il Sud e la Lega, lo sento dalle persone che mi accolgono, qualche anno fa in Campania ci guardavano male, ora ci chiedono i selfie", ha concluso l'esponente della Lega.