Travolto sulle strisce, grave ad Alghero

Gravissimo incidente stradale a fine mattinata alle porte di Alghero. Un uomo di 47 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava nel primo tratto di via Vittorio Emanuele, quello compreso tra la rotatoria di Caragol e l'ingresso di Galboneddu.

Alla guida un uomo di 75 anni. La vittima si trovava sulle strisce pedonali ed è stata centrata in pieno dal veicolo.

Trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Alghero, il 47enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Nel violento urto il pedone ha riportato anche un trauma cranico con scalpo frontale, un trauma toracico, fratture costali multiple, contusioni polmonari, pneumotorace, trauma addominale e frattura del femore.

Non appena completata l'asportazione della milza, sarà trasferito con un'ambulanza alla Rianimazione di Sassari.