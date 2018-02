Riconversione Rwm, "impegno candidati"

Condivisione a metà del documento che oggi il Comitato Riconversione Rwm per la pace ed il lavoro sostenibile ha chiesto ai candidati alle politiche di sottoscrivere. Sei i punti: stop all'esportazione di armi in Arabia Saudita, revisione degli accordi Stato-Regione sulle Servitù militari, messa al bando delle armi nucleari, una cultura del lavoro improntata sulla costruzione di una società migliore, maggiore ascolto delle comunità locali e, infine, la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la graduale sostituzione delle attività economiche più energivore.

"Sottoscrivo senza difficoltà i punti 2, 3, 4 e 5 - ha detto il candidato di Liberi e Uguali nel collegio uninominale di Carbonia per la Camera, Luca Pizzuto - ho difficoltà sull'attuazione dei punti 1 e 6. Il mio problema non è che si producano bombe a Domusnovas, ma in generale che si producano bombe". Quindi, ha aggiunto, "è necessario costruire insieme un'idea di riconversione perché c'è un aspetto pratico che mi preoccupa: purtroppo il mercato della guerra c'è e ci sarà visto che andiamo verso un futuro di guerra, quindi stiamo attenti perché se la Rwm riapre una fabbrica in un paese del terzo mondo, noi ci stiamo solo togliendo il problema da casa senza risolverlo".

Sul punto 6: "Sono d'accordo sul fatto che si debba investire sullo sviluppo sostenibile, ma non credo nella dicotomia tra sostenibilità e industria, esistono esperienze che mettono assieme produzioni biologiche e investimenti nel sociale anche in presenza dell'industria. In Germania la più grande acciaieria d'Europa sta alle porte del più grande parco archeologico del mondo che è la Ruhr".

Per Bustianu Cumpostu, terzo nel listino del Senato con il Progetto Autodeterminatzione, "sta passando l'immagine dell'Isola delle bombe, ma chiedo al Comitato che prenda l'impegno di avere un approccio con gli operai della Rwm di Domusnovas, dobbiamo entrare nella loro dimensione, non possiamo permetterci che in Sardegna si perdano altri posti di lavoro".