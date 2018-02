Fisco: azienda Sulcis evade 4 milioni

Come titolari di un'azienda non hanno dichiarato al fisco 2,4 milioni di euro, mentre gli altri soci hanno "occultato" quasi 1,7 milioni. È quanto hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle di Cagliari controllando una società del Sulcis che opera nel settore alimentare.

I due responsabili avrebbero utilizzato fatture per operazioni inesistenti ed effettuato operazioni contabili per evitare di denunciare i ricavi e pagare le tasse.

Complessivamente hanno "nascosto" 2.409.743 euro.

La Guardia di finanza è comunque riuscita a ricostruire tutte le operazioni. I due sono stati denunciati per i reati di "dichiarazione infedele, utilizzo di fatture false, falso in bilancio ed autoriciclaggio".

L'attività delle Fiamme gialle si è poi concentrata sui soci dell'azienda, ai quali è stata contestata la mancata dichiarazione di 1.678.153 euro.