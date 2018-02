Renzi:Gentiloni premier?M'importa sia Pd

"Gentiloni premier? E' una delle punte della grande squadra che il Partito Democratico ha messo in campo. Vedremo. A me interessa che il prossimo presidente del Consiglio sia del Pd e sono molto preoccupato che a Palazzo Chigi arrivino Salvini o Di Maio". Lo afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista alla Nuova Sardegna.

Parlando di LeU, "non ho scelto io la divisione del centrosinistra e non ho certo gioito quando è avvenuta. Però ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Una cosa è certa: ogni voto dato al partito di D'Alema è un voto che favorisce il centrodestra e gli estremisti", evidenzia Renzi.

Sull'ipotesi di grande coalizione, "l'obiettivo del Pd è essere il primo gruppo in Parlamento. Poi sarà il Presidente della Repubblica a indicare chi avrà il compito di formare il nuovo governo", rileva l'ex premier. "Le grandi coalizioni negli altri paesi europei funzionano quando si uniscono forze moderate. Berlusconi è alleato con Meloni e Salvini, con chi è contrario all'euro, propone i dazi sulle esportazioni e ha come riferimento la Le Pen. Il Pd non può stare al governo con gli estremisti".

Renzi si dice "convinto che gli italiani sapranno scegliere sulla base dei fatti non lasciandosi suggestionare da promesse mirabolanti. In questi anni di governo del Pd siamo riusciti a portare l'Italia fuori dalla più grave crisi dai tempi del dopoguerra. C'è ancora tanto da fare ma non possiamo vanificare gli sforzi fatti fino a oggi. Le proposte della destra e del M5S - sottolinea - sono da paese dei balocchi".