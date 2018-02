Onde gravitazionali, Sardegna si candida

Il Ministero dell'Istruzione e Ricerca sosterrà la candidatura della Sardegna a ospitare un Centro europeo per l'Osservatorio delle onde gravitazionali nella miniera di Sos Enattos, a Lula (Nuoro). Il Miur, la Regione Sardegna, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Sassari hanno firmato un Protocollo d'intesa finalizzato a mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire l'insediamento dell'infrastruttura Einstein Telescope nell'isola, anche con lo scopo di entrare nella lista delle infrastrutture di ricerca riconosciute a livello europeo.

Il progetto era stato presentato il 7 febbraio alla ministra Valeria Fedeli dal governatore Francesco Pigliaru e dall'assessore della Programmazione Raffaele Paci, ricevuti al Miur insieme col presidente dell'Infn Fernando Ferroni e al rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli.

"Sosteniamo con convinzione la candidatura della Regione Sardegna a ospitare questa nuova infrastruttura globale di ricerca per l'astronomia gravitazionale da terra - ha detto la ministra Fedeli -. Dopo il rivelatore Advanced Virgo, già in funzione a Cascina (Pisa), aggiudicarci la presenza di questa nuova infrastruttura legata alla ricerca sulle onde gravitazionali sarebbe un importante riconoscimento per il nostro Paese e per il nostro sistema di ricerca. Per queste ragioni è necessario sostenere con un forte gioco di squadra questa candidatura che porterebbe enormi benefici anche al sistema universitario e di ricerca ed economico del territorio sardo. L'impegno finanziario da parte dell'Italia sarà di 17 milioni di euro".

"Nella scoperta delle onde gravitazionali l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale e con la nostra candidatura per la realizzazione dell'Osservatorio internazionale vogliamo che la Sardegna contribuisca in modo determinante a consolidare e potenziare questo ruolo", ha detto Pigliaru.