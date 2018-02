Temperature in picchiata anche in Gallura. Il freddo che arriva dall'Est ha portato la neve sul Limbara, a Tempio Pausania e a Luras. I fiocchi sono scesi abbondanti ieri a tarda sera trasformando l'Alta Gallura in un paesaggio da cartolina.

Questa mattina temperature sempre rigide ma senza spruzzate di neve. Finora la viabilità sulle strade interne non ha subito nessun blocco o disagio.