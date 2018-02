Meloni (FdI), per Sardegna zona franca

"Per quest'Isola noi proponiamo la zona franca, i sardi ne hanno diritto per difendere la propria peculiarità". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Cagliari per un comizio elettorale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. "Se la Sardegna verrà messa nelle condizioni di competere ad armi pari con le altre regioni italiane, non avrà nulla da temere", ha spiegato. Prima del comizio, ha fatto tappa a Sant'Elia, in uno dei quartieri più difficili della città. "Ho chiacchierato con i cittadini, ho chiesto perché le istituzioni non si fanno vedere da queste parti e perché non vanno a toccare con mano la situazione di degrado - ha detto la candidata premier - mi è stato riferito che hanno paura di visitare il quartiere. Io dico che la politica non deve mai avere paura di confrontarsi con i cittadini, perché i cittadini possono insegnarti qualcosa che tu non sai".

"Se non mandiamo a casa la sinistra in tempi rapidissimi, ci ritroveremo ad essere il campo profughi d'Europa", ha detto poi Meloni parlando di immigrazione. "Per la sinistra l'immigrazione è la risposta per tutto, ma tutti difendono i propri confini, noi siamo il buco di questa rete". In più c'è un paradosso: "Negli ultimi tre anni chi voleva entrare in Italia per lavorare onestamente non lo poteva fare, perché tutte le quote di immigrazione erano coperte da chi entrava illegalmente. Noi vogliamo che le regole siano rispettate".