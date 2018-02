Maltempo: scuole chiuse nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 22 FEB - Scuole chiuse per neve a Ollolai, paese del Nuorese a 960 metri di altitudine. Lo ha deciso il sindaco Efisio Arbau, con un'ordinanza, dopo aver visto all'alba che in paese c'erano già 10 centimetri di neve.

"É stata una chiusura precauzionale - ha detto all'ANSA il primo cittadino - per evitare qualsiasi tipo di problema visto che ha continuato a nevicare per tutta la mattina. Più tardi decideremo cosa fare per domani, ma decidiamo giorno per giorno.

Intanto i mezzi comunali sono in azione per liberare le strade del paese, dove non si sono verificati disagi".

Nel Nuorese finora quelle di Ollolai sono le uniche scuole chiuse. A Fonni e Desulo le lezioni sono andate azione avanti come sempre. Nel pomeriggio sono previste nuove precipitazioni nevose, ma finora anche nei paesi più alti dove sono in azioni i mezzi spazzaneve comunali e della Provincia, le strade sono percorribili. (ANSA).