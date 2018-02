Maltempo: allerta per neve e gelo

(ANSA) - CAGLIARI, 22 FEB - Arriva anche in Sardegna il grande freddo. Un primo assaggio si è avuto già oggi con neve in Gallura e nel nuorese: si tratta di una prima ondata di instabilità a cui domani, secondo le previsioni dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, seguirà una tregua di un paio di giorni, anche se ancora con possibili precipitazioni sparse, che porterà poi al gelo del fine settimana, soprattutto domenica e lunedì. La Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo per neve e gelo da oggi e sino a domani. L'Isola sarà investita dall'area gelida russa e siberiana che toccherà tutta l'Italia, facendo crollare le temperature. La quota neve tra domenica e lunedì si abbasserà a 3-400 metri sul livello del mare, martedì scenderà a a 200.

L'Arpas segnala per domani minime comprese tra i -3 di Sadali e Villanova Strisaili e i -5 di Villa San Pietro, le massime invece oscilleranno tra i 6 gradi di Illorai e i 15 di Olmedo.

Sabato nuova diminuzione: -1 a Sadali e Villanova Strisaili. Il freddo intenso è previsto per lunedì: ad Aritzo sono attese minime tra -6 e 1 grado, a Villanova Strisaili tra -7 e 0, le massime saranno comprese tra -1 e 8 gradi.(ANSA).