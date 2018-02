Keller, consorzio interessato a fabbrica

Un consorzio di imprese di cui fa parte un'azienda sarda potrebbe rilanciare l'attività produttiva della Keller di Villacidro. E' quanto emerso durante l'incontro di ieri in Regione, tra l'assessora dell'Industria, Maria Grazia Piras, e i sindacati, per fare il punto sulla vertenza.

Ora si attende che la società sarda presenti un piano industriale per poter discutere concretamente di un eventuale riavvio della fabbrica che produceva carrozze ferroviarie. Per quella produzione si erano fatte avanti anche due grosse aziende cinesi, tra le quali le ferrovie nazionali, che però non hanno ancora messo nero su bianco una manifestazione di interesse.

Nel frattempo i sindacati, alla vigilia di quella che potrebbe essere una svolta per la vertenza dello stabilimento chiuso ormai da sei anni, si preparano a sollecitare un incontro con l'assessorato del Lavoro per discutere della concessione della proroga degli ammortizzatori sociali, scaduti al 31 dicembre 2017.