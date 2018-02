Vacanze:Isola regina ricerca casa online

Sardegna regina delle ricerche sulla piattaforma "Subito" in vista delle vacanze estive. Il risultato emerge analizzando le oltre 200.000 ricerche degli utenti fatte nell'ultimo mese nella categoria Case Vacanza.

Trionfa Costa Rei, numero uno della classifica con oltre il doppio delle ricerche rispetto alla seconda, Villasimius. In terza posizione, a poca distanza, si trova la località pugliese Torre Lapillo, parte del rinomato promontorio delle Maldive del Salento. Chiudono la top 5 Bibione (4/a), grande classico del Mar Adriatico e, nuovamente in Sardegna, San Teodoro (5/a), famosa per la sua lunga spiaggia che richiama ogni anno migliaia di turisti.

Come mese preferito dagli italiani per andare in vacanza, agosto è il più ricercato. Quelli che invece cercano casa per il mese di luglio sono la metà. Sono infine pochi i fortunati che cercano la casa stagionale per i tre mesi canonici di chiusura delle scuole. Ma dove preferiscono alloggiare gli italiani? L'appartamento vince nettamente sulla casa indipendente, evidenziando una preferenza per soluzioni centrali e contenute sia nello spazio che nel prezzo. Seguono le villette unifamiliari, preferibilmente con piscina da potersi godere evitando il caos dei litorali in agosto. Anche il monolocale è una sistemazione molto gettonata.