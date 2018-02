Auto: spesi 84mln in 2017 per revisione

La revisione dell'auto nel 2017 è costata agli automobilisti sardi 84,8 milioni di euro. La cifra comprende il pagamento della tariffa per le revisioni, pari a 27,3 milioni di euro, e il costo per le cosiddette operazioni di prerevisione, cioè per le riparazioni necessarie per mettere i veicoli in condizioni di superare i controlli, che ammonta a 57,4 milioni. A livello locale, è Cagliari la provincia della Sardegna che registra con 35,8 milioni di euro la spesa più alta. Seguono, più distanziate, Sassari con 21,7 milioni, Nuoro (9,4mln), Oristano (8,6mln), Olbia-Tempio (3,5mln), Ogliastra (2,4mln), Carbonia-Iglesias (2mln) e Medio Campidano (1,3mln).

Queste stime derivano da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su dati Istat e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel 2017 in tutta Italia gli automobilisti hanno speso 2,95 miliardi di euro per la revisione dei propri autoveicoli. Rispetto al 2016, quando la spesa ammontava a 2,86 miliardi di euro, è stato registrato un aumento del 2,8%.