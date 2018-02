Ateneo Cagliari,nasce Comitato Indirizzo

(ANSA) - CAGLIARI, 21 FEB - Si riunisce oggi per la prima volta il Comitato di indirizzo dell'Universitá di Cagliari. Ne fanno parte - oltre alla rettrice Maria Del Zompo, al direttore generale dell'Ateneo, Aldo Urru, e al prorettore vicario, Francesco Mola - il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, il sindaco della Città metropolitana, Massimo Zedda, il presidente di Confindustria Sardegna, Alberto Scanu, il presidente della Camera di Commercio di Cagliari, Maurizio De Pascale, e il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Francesco Feliziani.

L'organismo che affiancherà gli organi di governo dell'ateneo, rispondendo alla necessità di creare un sistema stabile di relazioni con il mondo istituzionale, economico, sociale e produttivo. L'obiettivo è assicurare la qualità e la trasparenza delle politiche di ateneo nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

"Riteniamo sia importante per l'Ateneo avere una interazione periodica e costante - ha detto Del Zompo - con i maggiori esponenti dell'istruzione, dell'industria, del commercio e della politica, a livello cittadino e regionale, per farsi conoscere e soprattutto per ricevere suggerimenti su cosa il territorio si aspetta in merito ai corsi di laurea, il post lauream (in particolare, i master) e la ricerca applicata". "Le università - ha detto Pigliaru - sono un pezzo importante della regione. Ci servono università che siano laboratori che guardano a un mondo che sta continuamente cambiando".

Il Comitato di Indirizzo ha funzioni consultive e propositive nell'orientamento generale, in materia di offerta formativa, nell'ambito dell'interazione con il sistema scolastico superiore e nel miglioramento della comunicazione dell'offerta formativa dell'ateneo. Inoltre viene coinvolto per il flusso informativo dei rapporti tra i laureati e i datori di lavoro, nelle attività di job placement, nella partnership per progetti di ricerca, nella valorizzazione del ruolo dell'Ateneo in ambito metropolitano (residenzialità, trasporti, servizi) e nell'internazionalizzazione.(ANSA).