Affitta casa mare inesistente, indagata

Aveva pubblicato, l'estate scorsa, su un noto sito online l'annuncio per affittare una casa vacanze con vista mozzafiato sul mare in una rinomata località della costa orientale sarda ad un prezzo molto conveniente, ma in realtà era una truffa.

Così una donna del Nuorese è stata denunciata alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere del reato di truffa online.

Ad aver risposto all'annuncio era stata una donna milanese, che una volta arrivata in Sardegna, dopo aver versato la caparra su carta prepagata, si è accorta che la casa non esisteva mentre la truffatrice aveva già fatto perdere le sue tracce.

Subito è scattata la denuncia ai carabinieri del comando provinciale di Nuoro che, dopo accurate indagini, hanno identificato la truffatrice e l'hanno denunciata in stato di libertà.