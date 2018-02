Cagliari, meno luci e auto per un giorno

Si spengono le luci. E, anziché prendere l'auto, si fanno due passi. Il tema del 2018 di M'illumino di meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Radio2 fissata per venerdì 23 febbraio, è la camminabilitá. A Cagliari sono previste una passeggiata urbana alle 18.45 con partenza da piazza Garibaldi e una marcia di lettura denominata Passi nel buio nel foyer del Teatro Massimo.

La manifestazione cagliaritana è stata presentata questa mattina al Comune di Cagliari dalle assessore dell'Urbanistica e della Mobilità Francesca Ghirra e Luisa Anna Marras. La mattinata comincerà con un convegno intitolato "Cagliari a misura di pedone, politiche per una mobilità sostenibile". Per poi proseguire con "Le vie Roma possibili", mostra dei progetti degli studenti del secondo anno della laurea magistrale in architettura realizzati durante il corso integrato di Urbanistica e valutazione economica sociale.

"I ragazzi si sono scatenati con proposte bellissime - ha detto Marras - Un tema di stretta attualità considerando che via Roma sarà un tratto importante del tracciato della nuova metropolitana leggera". In piazza Garibaldi alle 16 è in programma un laboratorio di bici a spinta dedicato ai bambini dai due anni in su per imparare l'equilibrio sulle due ruote attraverso il gioco. Una festa: sempre in piazza Garibaldi ci saranno giocolieri e ballerini di musica swing. Spazio anche alla pedalata: all'arrivo delle passeggiate a piedi e in bici l'illuminazione del Municipio sarà spenta come gesto simbolico per promuovere il risparmio energetico e stili di vita sostenibili.