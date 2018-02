C.destra, subito stop sbarchi migranti

E' unanime nel centrodestra la richiesta di uno stop immediato agli sbarchi di immigrati in Sardegna, dopo l'allarme lanciato oggi da Frontex sul rischio di infiltrazioni da parte di foreign figther tra i piccoli gruppi che si avventurano nei viaggi tra Tunisia e Algeria e la Sardegna.

"Ora anche Frontex conferma il nostro allarme di oltre un anno fa - osserva il coordinatore regionale Fi, Ugo Cappellacci - Nonostante le nostre segnalazioni gli arrivi di clandestini dalla rotta algerina sono raddoppiati. Chi ha sminuito la questione, chi ha assecondato un'immigrazione senza criteri e senza controlli deve andare subito a casa". "Impediamo le partenze e subito rimpatri forzati dei clandestini - incalzano Salvatore Deidda e Paolo Truzzu, portavoce e consigliere regionali di Fdi - Non possiamo più tollerare gli sbarchi di clandestini sulle nostre coste, i loro crimini nelle nostre città e il rischio di attacchi ancora più gravi".

"E' doveroso a questo punto che il presidente della Regione Pigliaru prenda una posizione forte nei confronti del governo ancora in carica e chieda che siano messe in atto tutte le azioni di prevenzione e di monitoraggio degli sbarchi sulle coste sarde - osserva il consigliere regionale del gruppo Sardegna, Marcello Orrù - è impensabile che si possa continuare ad andare avanti con gli arrivi di immigrati clandestini dall'Africa mettendo in secondo piano gli allarmi lanciati dagli stessi soggetti competenti in materia di immigrazione".