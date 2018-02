Shardana, nuovo disco del rapper En?gma

Shardana è il titolo del nuovo lavoro di studio del rapper obiese En?gma, nei negozi dal 23 febbraio. Shardana è il nome di un'antica popolazione di leggendari guerrieri mistici, che l'artista decide di assumere come simbolo artistico e stilistico del suo nuovo percorso. Un combattente senza tempo, che mette in luce il marcio dell'umanità e lo combatte con le sole armi che conosce: le rime colme di vivi sentimenti.

Il disco, per metà prodotto Kaizèn e masterizzato da Marco Zangirolami, vede anche varie collaborazioni tra produzioni e featuring. Le registrazioni sono state completamente realizzate al K-Studio di Kaizèn a Olbia. La vicinanza professionale e umana con Kaizèn ha permesso un'empatia così profonda tale da affidargli la produzione di metà album, cosa mai successa prima d'ora con alcun producer nella sua discografia.

Rispetto al precedente Indaco, non è pensato come concept album in senso stretto. I brani non sono legati da un filo conduttore, se non accumunati dall'approccio molto più aggressivo di musica e testi rispetto all'intera produzione del musicista olbiese. Lo stesso En?gma lo definisce un "concept umano", dove la compente personale è in primo piano rispetto a tutto. Sempre criptico e metaforico nell'esprimere il suo pensiero, svolta però-verso una comunicazione molto più diretta rispetto ai suoi canoni abituali. En?gma parla principalmente di Marcello, nei testi emerge una sorta di rabbia latente accumulata negli anni, nelle rime si ricorrono storie personali legate principalmente ai rapporti, ai sentimenti e alle passioni. Questo moderno guerriero 2.0 ha scalzato l'estetica per far posto agli impulsi più passionali e umani. Anche nella musica si ritrova quest'approccio più ruvido e spigoloso, i suoni come i ritmi dai BPM molto elevati, sottolineano questo mood agguerrito e fiero. Un album multisfaccettato, dove momenti più "tirati" si alternano a episodi più malinconici e sognatori, l'elettronica rincorre i beat più classici del rap e i suoi gusti musicali eterogenei danno spazio anche ad atmosfere e campionamenti del grunge e dell'indie rock.