Lirico: concorso Devinu su Sky Classica

La Serata di Gala della prima edizione del Concorso internazionale di Canto lirico "Giusy Devinu" che si è tenuta il 30 settembre scorso al Teatro Lirico di Cagliari, è stata ripresa integralmente dalle telecamere di Sky Classica HD e andrà in onda lunedì 5 marzo alle 21 (e in replica, per altre sei volte, martedì 6 alle 10, mercoledì 7 alle 14.30, giovedì 8 alle 9, venerdì 9 alle 23.30, sabato 10 alle 12 e domenica 11 marzo alle 16.30), sull'emittente televisiva italiana interamente dedicata alla musica classica e alle opere liriche.

Il Concorso internazionale rientra nel Progetto "Rifunzionalizzazione del Parco della Musica e del Teatro Lirico di Cagliari - Internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico-culturale degli attrattori territoriali". Finanziato dal Piano d'Azione Coesione "Progetti strategici di rilevanza regionale" che valorizzano le priorità del POR FESR nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020, realizzato e promosso in collaborazione con l'Unione Europea, il Governo e la Regione.

Il Concorso, nato nel decimo anniversario della prematura scomparsa del soprano cagliaritano, avvenuta nel 2007, si è articolato in quattro giornate, nelle prime tre (27-28-29 settembre) si sono svolte le fasi eliminatorie e la semifinale, mentre nella quarta, sabato 30 settembre alle 20.30, aperta al pubblico, era prevista appunto la Serata di Gala con l'esibizione dei finalisti, dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Donato Renzetti, del soprano Paoletta Marrocu, del baritono Domenico Colaianni e, in qualità di ospite d'onore, del grande baritono Leo Nucci, al quale è stato consegnato un premio speciale in nome di Giusy Devinu, collega e con lui testimone di pagine memorabili del teatro d'opera.