Conservatorio Cagliari, anche star della danza

Festival, concerti, masterclass, laboratori e seminari. Tra le star della programmazione 2018 del Conservatorio di musica di Cagliari c'è il jazzista Enrico Pierannunzi. E, tra le novità, c'è anche l'ingresso della danza, "per la prima volta in Italia in un Conservatorio", hanno spiegato gli esperti questa mattina durante la presentazione della stagione, in sala anche il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Claudio Orazi. Gli appuntamenti con i big del Teatro dell'Opera di Roma, da Alessandro Molin a Gaia Straccamore, sono già fissati per marzo e aprile.

"La nostra mission deve essere una sola - ha spiegato il direttore del Pierluigi da Palestrina - contribuire alla crescita professionale, umana, culturale, sociale della collettività. In una parola contribuire al bello". Un altro grande nome è quello del violoncellista David Geringas, allievo di Rostropovich, nell'isola a novembre. I grandi protagonisti di questo 2018 arriveranno nelle prossime settimane a Cagliari per trasferire agli studenti il loro bagaglio di esperienza. Perché, insieme ad arte e ricerca, bisogna sempre tenere presente il principale obiettivo: la didattica.

Pierannunzi sarà in Sardegna il 6 e 7 marzo: le sue masterclass sono pensate per gli studenti, ma sono aperte anche agli esterni che sentono la necessità di perfezionarsi. Il 5 aprile si apre la prima edizione dei Fiati del Conservatorio: si pesca da un repertorio che va dal Barocco a Stravinsky. Dal 6 aprile ritorna il festival pianistico. Mentre sino al 2 maggio e poi di nuovo a settembre e ottobre ci sarà una carrellata di appuntamenti sotto il segno di Debussy. Il 18 e 19 aprile spazio anche ai Pink Floyd riletti dagli studenti con la suite di Atom heart mother. Torna anche il Festival Polline di musica elettronica. E ancora: Notturni di note da giugno a luglio e festival organistico da ottobre a dicembre. Previsti anche laboratori: dalle lezioni di critica musicale al focus sulla filosofia della musica.