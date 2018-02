Surfista muore annegato a Quartu S.Elena

Tragedia oggi pomeriggio sul litorale di Quartu Sant'Elena. Un surfista, Gabriele Viale, 62 anni, autista del Ctm che viveva a Quartu ,è morto al Margine Rosso. La Guardia costiera sta cercando di ricostruire la dinamica della tragedia. A quanto pare il surfista avrebbe avuto dei problemi mentre si trovava non troppo distante dalla costa.

Forse a causa del vento e del mare, è caduto in acqua. Sarebbe riuscito a risalire sulla tavola da surf, ma non a ritornare a riva. Forse si è sentito male, oppure la tavola aveva un problema, sta di fatto che una persona che si trovava sul posto ha visto che era in difficoltà, chiamando immediatamente i soccorsi. Una motovedetta della Capitaneria, i sommozzatori dei vigili del fuoco e due gommoni di alcuni residenti della zona hanno cercato di raggiungere il punto in cui si trovava il 62enne.

Nel frattempo l'uomo si è tuffato in mare per raggiungere a nuoto la costa. Forse a causa dell'acqua gelida e della stanchezza, oppure a causa di un malore improvviso è stato inghiottito dalle onde prima che i soccorsi lo raggiungessero. Il corpo è stato recuperato poco dopo e portato a Cagliari in porto. Il dottor Roberto Demontis ha effettuato un primo esame esterno, ma bisognerà attendere l'autopsia per capire se il 62enne sia morto per annegamento oppure per un malore.