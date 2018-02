Basket: Tavernari a Sassari sino al 2020

Jonathan Tavernari vestirà la maglia Dinamo Banco di Sardegna per i prossimi due anni. La firma per il rinnovo del contratto sino al 2020 con il giocatore brasiliano di passaporto italiano è stata annunciata oggi dalla società sassarese.

Non si ferma quindi l'attività del club che inserisce un altro tassello importante nello scacchiere del futuro biancoblù. Sempre pronto a rispondere presente alla chiamata del coach e capace di dare grande impatto dalla panchina, Tavernari ha mostrato tutte le sue abilità in una serie crescente di prestazioni registrando l'high stagionale nella partita in casa contro l'Auxilium Torino lo scorso 27 gennaio, chiudendo a referto con 15 punti, 5/7 da tre in 20' sul parquet.