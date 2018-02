Sequestrati 120mila prodotti irregolari

Proseguono i controlli della Guardia di finanza per frenare l'abusivismo commerciale. Sono stati ispezionati tre negozi cinesi e un'attività commerciale il cui titolare è italiano: sequestrati 120mila articoli irregolari e 119mila prodotti di cancelleria.

A Quartu, in un negozio cinese, sono stati sequestrati 435 prodotti tra giocattoli e gadget privi delle etichette con le descrizioni in lingua italiana. In un negozio di Gonnesa, sempre gestito da cinesi, sono stati sequestrati 487 tra giocattoli e accessori privi del marchio Ce. Sono 174, invece, i piccoli elettrodomestici, gli accessori e di telefonia e informatica perché sprovvisti sia di marchio CE che di indicazioni in lingua italiana sequestrati a Pula.

Infine a Cagliari in un grande magazzino sono stati sequestrati 119.579 prodotti di cancelleria privi della corretta etichettatura sull'importatore e ditta produttrice. I titolari dei negozi sono stati multati e rischiano una sanzione sino a 25mila euro.