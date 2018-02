Rimossi 12 ordigni bellici in mare Sorso

Dal 12 al 16 febbraio 2018 i palombari del Gruppo operativo subacquei del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare a La Maddalena hanno rimosso 12 ordigni esplosivi davanti alla Tonnara di Sorso (Sassari), rinvenuti a 25 metri di profondità. Si tratta di 12 proiettili da medio calibro (2 da 105 mm e 10 da 75 mm) risalenti alla seconda guerra mondiale che sono stati successivamente distrutti al largo.

Gli ordini erano stati scoperti durante un'immersione sportiva condotta da un giovane e segnalati come manufatti la cui forma era riconducibile a quella di un grosso proiettile. "Le operazioni per la ricerca e neutralizzazione degli ordigni esplosivi nascondono sempre molti pericoli e non è mai facile intervenire anche in condizioni di visibilità subacquea ottimali, come spesso capita in Sardegna", spiega il comandante del Nucleo Sdai, STV Gianfranco Tommasi.

"L'inverno rende tutto più complesso - aggiunge - il vento di maestrale ed il conseguente mare agitato hanno reso le operazioni subacquee molto più articolate ed impegnative. Tuttavia siamo riusciti ad individuare e rimuovere gli ordigni".