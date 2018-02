Migranti: Spanu, presto bando per Comuni

La Regione sta per pubblicare un bando indirizzato a Comuni e associazioni "per dare continuità a un'iniziativa che ha già coinvolto oltre centro richiedenti asilo e che produce buoni risultati ai fini dell'inclusione e dell'integrazione". Lo ha annunciato Lo ha detto l'assessore degli Affari Generali Filippo Spanu in un incontro organizzato dalla Regione nell'Aula Magna dell'Istituto di istruzione superiore I.T.I., a Tortolì.

Il momento di confronto, inserito nell'iniziativa "La Regione incontra le scuole", ha dato l'opportunità ad alcuni migranti del Mali, Senegal e Guinea di raccontare le proprie speranze per il futuro. In Ogliastra, tra Ilbono e Tortolì, sono inseriti nel sistema scolastico e seguono corsi per l'apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana.

"Dobbiamo sconfiggere insieme pregiudizi e false idee sulle migrazioni con la consapevolezza che siamo di fronte a un fenomeno da comprendere in tutti i suoi molteplici risvolti - ha detto Spanu - Per questo è necessario trasmettere ai giovani informazioni corrette. Noi lo stiamo facendo in questi mesi attraverso il dialogo e il confronto con gli studenti delle scuole superiori in tutta la Sardegna". "Anche in Ogliastra - ha sottolineato - abbiamo verificato che esiste una rete di assistenza e accoglienza ben organizzata.

Occorre ricordare, pur nella consapevolezza delle difficoltà ancora da superare, che solo nel Centro di accoglienza Cortemalis sono attivamente impegnati, con diversi ruoli, nove giovani sardi che hanno trovato, in queste attività, approdi lavorativi stabili e che in tutta l'Isola il sistema dell'accoglienza per i migranti garantisce un'occupazione a circa mille persone".