GdF sequestra 730 bombole di Gpl

Doppia operazione della Guardia di Finanza nel settore delle accise e nei controlli relativi alla vendita di bombole di Gpl sequestrate 730 bombole per un totale di 1.270 kg di Gpl.Il primo controllo condotto dalle Fiamme gialle di Sanluri è avvenuto in un deposito de Medio Campidano dove è stata riscontrata la presenza di Gpl ma il titolare non aveva il certificato prevenzione incendi. Sequestrati 1.270 kg di gpl contenuto in 100 bombole. Tutto è stato trasferito in luogo sicuro e il titolare è stato denunciato.

In un deposito dell'hinterland di Cagliari invece sono state trovate 630 bombole che riportavano una indicazione sulla proprietà che non coincideva con quella relativa al luogo in cui dovevano essere custodite. Il titolare del deposito è stato denunciato.