Cagliari: Lopez, abbiamo subito troppo

(ANSA) - VERONA, 17 FEB - L'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, commenta con amarezza il risultato negativo col Chievo: "Sapevamo delle difficoltà di questa sfida e il campo lo ha dimostrato. La differenza l'ha fatta la punizione di Giaccherini ma noi non abbiamo giocato bene, abbiamo subito troppo e fatto molta fatica in attacco - ha affermato il tecnico rossoblù -. La rete ci ha tagliato le gambe. Comunque dopo il 2-0 siamo stati bravi a non mollare e nel finale potevamo anche raddrizzarla ma Sorrentino e' stato bravissimo su Pavoletti, peccato".