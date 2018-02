Teatro, omaggio a De Andrè e Don Gallo

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - Spazio ai nuovi talenti della scena al teatro TsE di Is Mirrionis a Cagliari. Nasce "Il Terzo Occhio", la nuova Stagione di Teatro Contemporaneo del Cedac Sardegna in collaborazione con il Teatro del Segno.

Sono quattro i titoli in cartellone tra febbraio e aprile: "Angelicamente Anarchici/Don Andrea Gallo e Fabrizio De André" con Michele Riondino sabato 24 febbraio; "1927- Monologo Quantistico" di e con Gabriella Greison il 10 marzo; "La moglie - Viaggio alla scoperta di un segreto" di e con Cinzia Spanò il 17 marzo e "Vania" della compagnia Oyes l'11 aprile.

"I miei vangeli sono cinque: Matteo, Marco, Luca, Giovanni e Fabrizio", diceva Don Gallo, il prete di strada difensore dei diritti civili, legato al cantautore genovese da profonda amicizia e reciproca stima. "Angelicamente Anarchici", diretto e interpretato da Riondino ripercorre la vita del fondatore della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova. Nell'aldilà in una sorta di limbo Don Gallo si confronta con le alte gerarchie ecclesiastiche mentre ritrova l'eco delle parole dell'uomo di Nazareth nelle canzoni di De André. Ritratto non agiografico di un moderno soldato di Cristo, partigiano in gioventù, presbitero e missionario, "Angelicamente Anarchici" è anche un viaggio "in direzione ostinata e contraria" tra le ingiustizie e l'ipocrisia del mondo, per constatare che "dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior". "1927- Monologo Quantistico" ricostruisce tra documenti, fotografie e testimonianze le origini della teoria dei quanti nel corso degli incontri tra alcuni dei più brillanti fisici e scienziati del 20/o secolo, incontri che Einstein definiva "witches' Sabbath"(il riposo delle streghe). "La moglie" di e con Cinzia Spanò affronta il dilemma tra etica e scienza: è il "viaggio alla scoperta di un segreto" di Laura Capon, consorte di Enrico Fermi, uno dei responsabili del Progetto Manhattan per la costruzione della prima bomba atomica. S'ispira al capolavoro di Anton Cechov il pluripremiato "Vania" (selezione In-Box 2017) progetto di drammaturgia collettiva con ideazione e regia di Stefano Cordella.