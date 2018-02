Stalking: tormenta ex moglie, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - Si era sposato con una ragazza ancora minorenne e dopo la separazione, causata anche dalla sua infedeltà, l'avrebbe tormentata, rendendole la vita un inferno.

Un 28enne è stato arrestato per stalking dai carabinieri di Iglesias.

Il giovane, dopo la separazione avvenuta lo scorso autunno, ha iniziato a pedinare la ex, tentando convincerla a tornare assieme. La giovane, che a gennaio ha compiuto 18 anni, era impaurita dall'atteggiamento aggressivo dell'ex marito e lo ha denunciato. Proprio a seguito della denuncia nei confronti del 28enne è scattato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza, notificato il 14 febbraio scorso. Ma il giovane non si è fermato: si è immediatamente recato a casa della ex per cercarla. La ragazza ha presentato una nuova querela e oggi per il 28enne è stata la misura cautelare in carcere.