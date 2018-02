Premio Solinas, ecco le 3 borse sviluppo

Carolina Cavalli, Laura Grimaldi e Pietro Seghetti, Andrea Simonetti e Gaetano Colella. Sono i vincitori del Premio Solinas sezione Experimenta Serie in collaborazione con Rai Fiction. Il concorso, con percorso di Alta Formazione, intende selezionare e sviluppare progetti innovativi di racconto seriale della durata di 25 minuti e realizzare il pilota di una serie con un budget massimo di 120mila euro.

La giuria ha deciso di assegnare le tre borse di Sviluppo di 2mila euro ciascuna, a "Mi hanno sputato nel milkshake" (titolo originale Siri) di Carolina Cavalli "per l'originalità del concept, la freschezza dei dialoghi e delle situazioni raccontate da una giovane protagonista femminile in grado di descrivere la precarietà e le contraddizioni sentimentali della sua generazione". Night Out (titolo originale Kiss and Tell) di Laura Grimaldi e Pietro Seghetti "per l'originale variazione sul tema della commedia romantica e l'abilità nel far esplodere situazioni, conflitti e personaggi nell'arco di una notte".

Upanddown (titolo originale Up&Down) di Andrea Simonetti e Gaetano Colella "per l'idea di inventare un passaggio cruciale dell'esistenza attraverso due personaggi giudici inconsapevoli delle vite umane raccontato con toni e linguaggi innovativi all'interno di un multi-genere fantasy-mistery-drama".

Una menzione speciale è andata al progetto di riserva che potrebbe rientrare in gara in caso di rinuncia di uno dei finalisti. Si tratta di "Le Altre" di Maddalena Colombini, Stefania Scartezzini, Alessandro Bosi, selezionata "per la ricchezza dell'impianto narrativo, la cura nella scelta dei riferimenti e l'ideazione di personaggi fedeli all'immaginario dei ragazzi". Al termine del percorso di sviluppo (obbligatorio), uno dei tre progetti vincitori delle borse di sviluppo sarà dichiarato vincitore del Premio Solinas Experimenta Serie.