Migranti: protesta in prefettura Sassari

Protesta in prefettura dei migranti ospitati nel centro di accoglienza del Pime nel quartiere Santa Maria di Pisa, a Sassari. Un centinaio di giovani extracomunitari si sono presentati questa mattina in piazza d'Italia, per lamentare le condizioni con cui vengono assistiti.

I ragazzi si sono messi diligentemente in coda davanti all'ingresso dove una funzionaria della prefettura sta raccogliendo le loro firme e le dichiarazioni con cui denunciano i problemi del centro. I ragazzi hanno consegnato anche un documento in cui sono elencate tutte le problematiche e i disagi che devono affrontare a causa, secondo la loro denuncia, delle gestione della struttura di via Solari. "Nel centro ci trattano male, come animali", dice Sanna Camara, 18enne arrivato due anni fa dal Gambia.

"Il cibo che ci danno non è buono, ci danno riso e acqua, come fa essere buono? Non ci danno abiti, dormiamo in 14 in una stanza e se qualcosa si rompe, ci chiedono i soldi per aggiustarla, c'è freddo e non c'è mai l'acqua calda. Siamo stanchi si essere trattati questo modo, dobbiamo fare qualcosa, non possiamo solo subire - spiega - .Siamo venuti qua per protestare civilmente. Non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo più essere trattati come animali".