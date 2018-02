Giocatori Cagliari a Zanda, siamo con te

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - "Forza 'Massiccione' siamo tutti con te". L'incoraggiamento a Roberto Zanda, l'ironman cagliaritano ricoverato nell'ospedale di Whitehorse, in Canada, a seguito del congelamento di mani e piedi mentre partecipava alla Yukon Artic Ultra, la maratona in solitaria sulla neve dove il termometro scende anche a -50 gradi, arriva da quattro giocatori del Cagliari: Andrea Cossu, Luca Ceppitelli, Nicolò Barella e Marco Sau.

Un saluto che arriva dall'aeroporto di Cagliari-Elmas mentre i quattro stavano partendo per la trasferta a Verona, dove incontreranno il Chievo. Il video è stato pubblicato sul profilo Facebook della Sogaer, la società che gestisce lo scalo cagliaritano.

Intanto in Canada Roberto Zanda e la compagna Giovanna Caria attendono all'ospedale di Whitehorse notizie sul prossimo trasferimento in Valle d'Aosta. Massiccione, infatti, presto sarà curato dal dottor Guido Giardini nell'ambulatorio di medicina di montagna dell'ospedale Parini ad Aosta. Si tratta dello stesso centro medico che si è occupato del caso dell'alpinista francese Elisabeth Revolt dopo l'incidente di Naga Parbat. Roberto ha inviato a sua volta un videomessaggio ai giocatori del Cagliari per ringraziali.(ANSA).