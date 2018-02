Delusione a Nuoro,Parma capitale cultura

(ANSA) - NUORO, 16 FEB - Nuoro resta a bocca asciutta: Parma sarà capitale italiana della cultura per il 2020. Designata dalla Giuria presieduta da Stefano Baia Curioni, la vincitrice è stata annunciata oggi dal ministro di beni culturali e turismo, Dario Franceschini. Le altre finaliste erano Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso.

Prima della proclamazione era stata riconosciuta alla Sardegna la capacità di fare rete attorno alla candidatura del capoluogo barbaricino, dove è forte la delusione.

Per Nuoro, in prima fila a Roma, ci sono il sindaco Andrea Soddu, l'assessore alla Cultura Sebastian Cocco e il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Beccu.