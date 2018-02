Contributi coop latte: perquisizioni

Perquisizioni della Guardia di Finanza a Cagliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura sulla truffa per i contributi regionali destinati alle cooperative del latte, gli aiuti stanziati con il bando per la diversificazione produttiva utile a ridurre la quantità di latte di pecora usato per produrre il pecorino romano. Quattro le 'visite' degli uomini del Nucleo di polizia tributaria nelle sedi di altrettante tra cooperative e aziende del latte.

Massimo riserbo su cosa i Finanzieri stessero cercando e su quali documenti abbiano prelevato. A gennaio erano scattate le prime acquisizioni di documentazione. I militari erano entrati nelle sedi di due coop nella zona di Oristano e di Sassari, oltre ad aver fatto visita all'agenzia regionale Argea, portando via i documenti del bando e gli statuti delle cooperative.

L'obiettivo degli inquirenti è stabilire se le coop avessero diritto ad ottenere gli aiuti regionali, pari a 4mila euro per ogni allevatore per un totale di oltre 4 milioni di euro, o se invece siano state create appositamente, anche con il consiglio di grandi società che operano nel settore, per ottenere il contributo, raccogliendo in poche coop tutti gli allevatori, penalizzando quindi quelli rimasti fuori.