Comuni: Golfo Aranci cancella l'Irpef

Il Comune di Golfo Aranci cancella l'Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Fasolino attraverso il suo portavoce. "Il tributo non graverà più sulle tasche dei golfarancini - annuncia il primo cittadino - Siamo riusciti a far quadrare il bilancio comunale senza prevedere questa ulteriore tassa per i cittadini, in un momento di difficoltà generale per le famiglie".

Il provvedimento ha validità immediata ed è stato votato all'unanimità dal Consiglio comunale. "Nei limiti degli equilibri di bilancio - spiega Fasolino - abbiamo ritenuto opportuno trasformare subito l'aliquota dallo 0,8% allo 0%, al fine di rispondere al bisogno dei cittadini. Abbiamo voluto tutelare le nostre categorie economiche, cercando di creare un 2018 fiscalmente più leggero per i contribuenti di Golfo Aranci ed immaginando che una riduzione delle imposte aiuti a far girare meglio l'economia".