Auto meno costose e giù assicurazione

Valore delle auto nuove in Sardegna più basso di quello nazionale. Ma si risparmia sull'assicurazione. La differenza per la valutazione della vettura è di poco meno di 3.000 euro: 21.900 euro contro i 24.500 della media italiana. E' quanto emerge dall'Osservatorio nazionale Rc Auto e Moto elaborato da Segugio.it, comparatore online in Italia di assicurazioni, mutui, prestiti, conti correnti, tariffe e voli aerei che fa capo al gruppo MutuiOnline, che analizza i principali trend con i dati aggiornati al 31 gennaio 2018.

Meno "macchinoni" nell'Isola ma, in compenso, si risparmia sui costi per l'assicurazione: il miglior prezzo risulta meno caro di quello nazionale. Per il semestre corrente ha infatti raggiunto i 383 euro. Poche - sempre secondo il report di Segugio.it - le auto ecologiche, che non superano il 2,5% dell'intero parco auto. Nell'isola, racconta sempre il focus, le vetture vanno ancora perlopiù a gasolio: sulle sole auto nuove, queste sono il 65,3%.