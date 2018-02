A Firenze TourismA, salone antichità

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - Taglio del nastro oggi a Firenze per TourismA, il salone dedicato alla comunicazione dell'antichità, organizzato dalla rivista Archeologia Viva - Giunti Editore. Salvare l'arte per salvare l'Italia ovvero "Save Art Save Italy" è il titolo con cui si è aperta la quarta edizione della manifestazione. L'inaugurazione si è tenuta nella Sala Sardegna, allestita con riproduzioni in scala 1:1 delle statue menhir simbolo dell'Isola in età prenuragica.

Tra gli interventi, quello del direttore degli Uffizi Eike Schmidt, per il quale "le gallerie sono luoghi di dialogo, incontro e spazio collettivo; e si pensi anche all'importanza terapeutica che ha l'arte nei confronti di persone malate o affette da gravi disabilità". Di come sia cambiato il modo di avvicinarsi all'arte nella società contemporanea, incentrata sull'immagine ha parlato invece il noto critico d'arte Philppe Daverio, direttore della rivista Art e Dossier.

"Le informazioni anche visive che ci vengono proposte sono aumentate in maniera smisurata, incredibile, tanto da spaventarci- ha detto - Internet e la macroinformazione ci hanno pongono su un crinale che dà vertigini. E' un fenomeno nuovo che dobbiamo imparare a dominare per diventare così più forti e sviluppare un'intelligenza superiore. Tra gli atri ospiti di oggi anche presidente del Fai Andrea Carandini (che proprio a "tourismA" festeggia ottant'anni), la storica Chiara Frugoni, l'archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani. Domani ci sarà Vittorio Sgarbi, e, tra i vari eventi, un incontro sulle bufale dell'archeoastronomia e approfondimenti su Longobardi, antiche migrazioni e molto altro. (ANSA).