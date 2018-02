Sesso e amore ai tempi dei social

(ANSA) - CAGLIARI, 15 FEB - "Narcisismo e Cybersex, nuove forme di dipendenza e interventi legali. Dall'innamoramento alla fine della relazione". Se ne parla a Cagliari il 16 febbraio alle 15.30 nell'aula magna della Corte d'appello. Il tema sarà trattato in maniera multidisciplinare e mette a confronto autorevoli voci in vari ambiti. L'incontro si inserisce all'interno del corso di formazione per avvocati organizzato dall'Ordine Forense di Cagliari. Introduce i lavori Maria Alessandra Pelagatti, capo della Procura del capoluogo.

Tonino Cantelmi, professore di cyber psicologia all'Università Europea di Roma e di psicopatologia all'Università Gregoriana, interviene su "L'amore ai tempi dei social: dalla relazione alla connessione". La parola passa poi al pm di Cagliari Marco Cocco, che contribuisce al dibattito con il tema "Ipotesi di violenza sessuale in assenza di contatto con il corpo della vittima"; quindi a Valeria Aresti, avvocata del foro di Cagliari e del Tribunale Apostolico della Rota Romana, con "Narcisismo perverso e violenza di genere: strategie di intervento e tutela legale". Di "Webamore": narcisisti interconnessi" tratterà invece Deborah Capasso De Angelis, rettrice dell'Università Unised e presidente dell'Associazione nazionale criminologi e criminalisti. Chiude la serie di interventi Rita Dedola, avvocata penalista del foro di Cagliari che parlerà di "Cybersex: tra realtà virtuale e fattispecie penale". Modera l'incontro Susi Ronchi, presidente di Giulia Giornaliste Sardegna. (ANSA).