Meridiana, nuovi aerei e 1500 assunzioni

"Tutta la flotta di Meridiana sarà sostituita con nuovi aerei e con un servizio di alta qualità. Questo investimento assicura più di 1.500 posti di lavoro". Lo ha annunciato l'ambasciatore del Qatar, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Jehani, in visita oggi in Gallura per fare il punto sugli investimenti in Sardegna. "Voglio confermare che i nostri investimenti hanno il marchio 5 stelle - ha spiegato Al Malki affrettandosi a chiarire che il riferimento è alla qualità della spesa e non al Movimento di Grillo - Alta qualità sia per il Mater Olbia che per Meridiana".

Alcune anticipazioni sul piano industriale, che sarà presentato ufficialmente lunedì 19 a Milano, erano già state fatte dall'azienda che aveva annunciato che Meridiana sarà il primo vettore italiano ad avere in flotta il Boeing 737 MAX 8 e che arriverà anche un Airbus 330-200 per i nuovi collegamenti intercontinentali fra Milano E New York e Miami. A questi si aggiungono cinque nuovi voli nazionali fra Milano Malpensa e Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme.